Ізраїль атакував вченого-ядерника у центрі Тегерана: є влучання у житловий будинок

Ізраїль за допомогою безпілотника намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника посеред центру Тегерана. ЗМІ припускають, що науковець загинув.

Утім, наразі офіційного підтвердження цьому немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post та агентство Reuters.

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Що відомо про удар Ізраїлю

Ізраїль атакував Тегеран за допомогою дрона, щоб ліквідувати іранського вченого-ядерника. Згідно з оприлюдненою інформацією, безпілотник влучив у житловий будинок у районі Гіша. Наразі достеменно невідомо, чи вижив він.

Армія оборони Ізраїля поки не оприлюднювала коментарів стосовно цього.

Водночас Reuters, посилаючись на ізраїльську національну телерадіокомпанію Kan, пише, що, за попередньою інформацією, вчений загинув внаслідок удару безпілотника. Жодних додаткових деталей з цього приводу поки не вказують.

Нагадаємо, 13 червня ізраїльська армія завдала удару по Ірану. Атака була спрямована проти ядерних об'єктів, низки високопосадовців і вчених-ядерників. Повідомлялося про загибель 6 вчених-ядерників.