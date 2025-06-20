Впрочем, пока официального подтверждения этому нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post и агентство Reuters.

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Что известно об ударе Израиля

Израиль атаковал Тегеран с помощью дрона, чтобы ликвидировать иранского ученого-ядерщика. Согласно обнародованной информации, беспилотник попал в жилой дом в районе Гиша. Пока точно неизвестно, выжил ли он.

Армия обороны Израиля пока не обнародовала комментариев по этому поводу.

В то же время Reuters, ссылаясь на израильскую национальную телерадиокомпанию Kan, пишет, что, по предварительной информации, ученый погиб в результате удара беспилотника. Никаких дополнительных деталей по этому поводу пока не указывают.

Напомним,, 13 июня израильская армия нанесла удар по Ирану. Атака была направлена против ядерных объектов, ряда высокопоставленных чиновников и ученых-ядерщиков. Сообщалось о гибели 6 ученых-ядерщиков.