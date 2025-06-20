Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Jewish News и N12.

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как называлась операция ЦАХАЛа и при чем здесь "Хроники Нарнии"

Политический аналитик Амита Сегала, выступающий на израильском телеканале N12, раскрыл название операции Израиля, во время которой убивали иранских ядерных ученых. Ее кодовое название – "Операция Нарния".

Интересно, что общая операция Израиля"Львиный народ". В Jewish News заметили, что это название касается и наименования ликвидации ученых.

Так Израиль, вероятно, назвал борьбу против ядерного оружия Ирана в честь фэнтези-мира, автором которого является англо-ирландский писатель Клайвом Стейплзом Льюисом. Серия его книг называется "Хроники Нарнии". Самая известная из них как раз называлась "Лев, колдунья и волшебный шкаф".

Напомним, операция Израиля началась в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал около 100 объектов в Иране. Страна пыталась вывести из строя места, где Иран обогащает уран и готовит части для собственного баллистического и ядерного оружия. иранской ядерной инфраструктуры, а также мощностей по производству баллистических ракет и других военных объектов.

15 июня посчитали, что Израиль ликвидировал также иранских ученых-ядерщиков. Эти люди продвигали усилия Ирана для создания ядерной бомбы. Среди них были и ученые из России. Лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон предупредил Россию, чтобы она вывезла своих ученых, ведь врагами для Израиля являются "все, кто помогает Ирану".

К слову, Иран также наносит удары по научным центрам Израиля. Так 15 июня страна атаковала Институт Вейцмана, где было уничтожено несколько лабораторий. В Институте проводили научные исследования, в частности для оборонной промышленности Израиля.