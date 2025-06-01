Уперше у світлий час доби: у Тегерані знову пролунала серія вибухів

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в столиці Ірану. Вперше з ескалації конфлікту іранська ППО працює в світлий час доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ynet.

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У Тегерані знову чутно вибухи

Місцеві жителі заявляють про атаку на Тегеран удень 15 червня. Зокрема, вибухи чутно в західній частині міста, а також поряд з аеропортом Мехрабад та біля готелю Espinas Palace.

Обстріл Тегерану: дивіться відео свідків

У ЦАХАЛ розповіли про удари по Ірану, передають журналісти Sky News. Речник армії оборони Ізраїлю Авіхай Адраї заявив, що близько 50 винищувачів здійснили удари по інфраструктурі та об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

Адраї запевнив, що:

атаковано понад 170 цілей та понад 720 об'єктів військової інфраструктури;

винищувачі літали над Тегераном уночі;

Ізраїльські сили "завдають удару в саме серце ядерної програми".

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У Mehr підкреслили, що в Тегерані працювали сили ППО. У місті пролунали щонайменше 2 вибухи. Один було чутно на площі Валісра, а також снаряд, імовірно, впав у районі вулиці Талегані, пишуть місцеві ЗМІ.

В іранському агентстві Tansim поділилися відео зняте після атаки ізраїльських літаків.

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До слова, місцеві ЗМІ зазначили, що ізраїльський удар попередньо, знищив іранський завод з виробництва безпілотників в Ісфагані. Йшлося, ймовірно, про підприємство, що виробляло ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".