Ізраїль заявив про ліквідацію двох командирів бригад ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира бригади Хан-Юніс Мухаммеда Абу Ісмаїла внаслідок удару по медичному комплексу Насер. Тим часом ХАМАС підтвердив загибель ще одного високопоставленого командира – Саміра Абу Юніса, який очолював бригаду Рафах.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву ізраїльських військових 15 листопада.

Що відомо про ліквідацію двох командирів ХАМАС?

15 листопада Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію Мухаммеда Абу Ісмаїла – командира бригади Хан-Юніс палестинського руху ХАМАС.

Для цього ізраїльські військові спільно зі службою безпеки Шин-Бет завдали удару по медичному комплексу Насер на півдні сектора Гази. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву ізраїльської армії.

У ЦАХАЛ стверджують, що ХАМАС використовував територію лікарні у військових цілях. За версією ізраїльських військових, на другому поверсі медичного комплексу розміщувався закритий штаб угруповання.

Також в ізраїльській армії заявили, що Абу Ісмаїл був причетний до утримання значної кількості заручників у цьому медичному центрі. Він очолив бригаду Хан-Юніс після загибелі попереднього командира Мухаммеда аль-Язурі у вересні.

Окрім цього, ХАМАС підтвердив загибель Саміра Абу Юніса – командира бригади Рафах. Як повідомляє Reuters, він загинув у суботу, 14 листопада, внаслідок ізраїльського авіаудару в районі Мавасі міста Хан-Юніс.

Ізраїльські військові також підтвердили його ліквідацію. За даними ЦАХАЛ, Абу Юніс очолював бригаду Рафах після загибелі свого попередника Наеля Абу Обейда 15 вересня.

У ХАМАС заявили, що Абу Юніс приєднався до збройного крила угруповання у 1991 році та обіймав кілька керівних посад у Рафаху. За інформацією Reuters, він також брав участь у плануванні та організації нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Зазначимо, що припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, укладене в жовтні 2025 року, зупинило основні бойові дії, однак ізраїльські удари по сектору Гази продовжилися.