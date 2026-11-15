Израиль заявил о ликвидации двух командиров бригад ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных от 15 ноября.

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Что известно о ликвидации двух командиров ХАМАС?

15 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Мухаммеда Абу Исмаила – командира бригады Хан-Юнис палестинского движения ХАМАС.

Для этого израильские военные совместно со службой безопасности Шин-Бет нанесли удар по медицинскому комплексу Насер на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской армии.

В ЦАХАЛ утверждают, что ХАМАС использовал территорию больницы в военных целях. По версии израильских военных, на втором этаже медицинского комплекса располагался закрытый штаб группировки.

Также в израильской армии заявили, что Абу Исмаил был причастен к удержанию значительного количества заложников в этом медицинском центре. Он возглавил бригаду Хан-Юнис после гибели предыдущего командира Мухаммеда аль-Язури в сентябре.

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Кроме того, ХАМАС подтвердил гибель Самира Абу Юниса – командира бригады Рафах. Как сообщает Reuters, он погиб в субботу, 11 ноября, в результате израильского авиаудара в районе Маваси города Хан-Юнис.

Израильские военные также подтвердили его ликвидацию. По данным ЦАХАЛ, Абу Юнис возглавлял бригаду Рафах после гибели своего предшественника Наэля Абу Обейда 15 сентября.

В ХАМАС заявили, что Абу Юнис присоединился к вооруженному крылу группировки в 1991 году и занимал несколько руководящих должностей в Рафахе. По информации Reuters, он также участвовал в планировании и организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Отметим, что " прекращение огня между Израилем и ХАМАС ", заключенное в октябре 2023 года, приостановило основные боевые действия, однако израильские удары по сектору Газа продолжились.