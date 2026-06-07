Пентагон занепокоєний зростанням шпигунства з боку Ізраїлю, – NYT

У Вашингтоні занепокоєні через можливе стеження ізраїльських спецслужб за американськими перемовниками, які беруть участь у комунікаціях з Іраном. У США заявляють, що рівень контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю міг зрости до критичного.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Що відомо про можливе шпигунство Ізраїлю за американськими перемовниками?

За даними журналістів, занепокоєння спричинили нові звіти американської розвідки. Там ідеться, що Ізраїль нібито активізував спроби отримати інформацію про позиції США на переговорах, зокрема щодо внутрішніх оцінок адміністрації та змін у підходах до діалогу з Іраном.

Серед потенційних об'єктів стеження називають спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, високопосадовця Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі та його заступника Майкла Ді Міно IV.

Окремий звіт Розвідувального управління Міноборони США та інших військових структур, який охоплює події попередніх років, повідомляє, що рівень контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю було підвищено з "високого" до "критичного". Документ також описує спроби збору розвідданих щодо американських військових та урядовців, а також інциденти попередніх років.

Зокрема, згадується, що у 2021 році ізраїльських військових розвідників нібито викрили під час встановлення прослуховувальних пристроїв у штаб-квартирі Розвідувального управління Міноборони США. Також у 2025 році співробітників ізраїльської служби безпеки Шин Бет підозрювали у спробі встановити пристрій стеження в автомобіль Секретної служби США.

За даними джерел NYT, окремі інциденти були пов'язані з тим, що американський персонал в Ізраїлі виявляв приховане програмне забезпечення для перехоплення зв'язку на службових телефонах.

На тлі цих повідомлень зростає напруга між союзниками, які одночасно тісно співпрацюють у військовій сфері та операціях проти Ірану. США і Ізраїль координують дії в межах Центрального командування США, однак водночас зберігають розбіжності щодо підходів до Ірану: Вашингтон робить акцент на переговорах і стримуванні, тоді як Ізраїль, за оцінками американських посадовців, прагне більш жорсткого військового тиску,

– йдеться у матеріалі.

Американські чиновники визнають, що використання особистих телефонів і приватних каналів зв'язку деякими посадовцями могло зробити їх вразливими до стеження навіть з боку союзників.

Водночас офіційно сторони заперечують інформацію про можливе шпигунство. Представник Білого дому заявив, що ці дані є неправдивими. Посольство Ізраїлю у Вашингтоні також відкинуло підозри, наголосивши, що Тель-Авів не веде шпигунства проти американських офіційних осіб чи інституцій.

Однак американські посадовці, які коментували ситуацію на умовах анонімності, зазначають, що подібні ризики були відомі й раніше, адже обидві країни історично ведуть активну розвідувальну діяльність одна щодо одної, навіть попри союзницькі відносини.

Нагадаємо, раніше журналісти The New York Times писали, що американська сторона майже повністю виключила Ізраїль та прем'єра Беньяміна Нетаньягу з перемовного процесу з Іраном.