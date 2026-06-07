Об этом говорится в материале The New York Times.

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Что известно о возможном шпионаже Израиля за американскими переговорщиками?

По данным журналистов, беспокойство вызвали новые отчеты американской разведки. Там говорится, что Израиль якобы активизировал попытки получить информацию о позиции США на переговорах, в частности относительно внутренних оценок администрации и изменений в подходах к диалогу с Ираном.

Среди потенциальных объектов слежки называют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, высокопоставленного чиновника Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби и его заместителя Майкла Ди Мино IV.

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Отдельный отчет Разведывательного управления Минобороны США и других военных структур, охватывающий события предыдущих лет, сообщает, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с "высокого" до "критического". Документ также описывает попытки сбора разведданных в отношении американских военных и чиновников, а также инциденты предыдущих лет.

В частности, упоминается, что в 2021 году израильских военных разведчиков якобы разоблачили во время установки прослушивающих устройств в штаб-квартире Разведывательного управления Минобороны США. Также в 2025 году сотрудников израильской службы безопасности Шин Бет подозревали в попытке установить устройство слежения в автомобиль Секретной службы США.

По данным источников NYT, отдельные инциденты были связаны с тем, что американский персонал в Израиле обнаруживал скрытое программное обеспечение для перехвата связи на служебных телефонах.

На фоне этих сообщений растет напряжение между союзниками, которые одновременно тесно сотрудничают в военной сфере и операциях против Ирана. США и Израиль координируют действия в рамках Центрального командования США, однако одновременно сохраняют разногласия относительно подходов к Ирану: Вашингтон делает акцент на переговорах и сдерживании, тогда как Израиль, по оценкам американских чиновников, стремится к более жесткому военному давлению,

– говорится в материале.

Американские чиновники признают, что использование личных телефонов и частных каналов связи некоторыми чиновниками могло сделать их уязвимыми к слежке даже со стороны союзников.

В то же время официально стороны отрицают информацию о возможном шпионаже. Представитель Белого дома заявил, что эти данные являются ложными. Посольство Израиля в Вашингтоне также отвергло подозрения, подчеркнув, что Тель-Авив не ведет шпионажа против американских официальных лиц или институтов.

Однако американские чиновники, которые комментировали ситуацию на условиях анонимности, отмечают, что подобные риски были известны и раньше, ведь обе страны исторически ведут активную разведывательную деятельность друг в отношении друг друга, даже несмотря на союзнические отношения.

Напомним, ранее журналисты The New York Times писали, что американская сторона почти полностью исключила Израиль и премьера Биньямина Нетаньяху из переговорного процесса с Ираном.