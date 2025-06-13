Безпрецедентно: у Центрі близькосхідних досліджень оцінили загострення між Іраном та Ізраїлем

У ніч на 13 червня 2025 року Ізраїль атакував Іран. Відомо про удари по ядерних об'єктах країни. Загострення відносин між державами набирає обертів.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів 24 Каналу, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном виходить на безпрецедентний рівень. Розпочалась абсолютно нова глава в історії Близького Сходу.

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Ізраїль завдав удару по Ірану

Сергій Данилов зауважив, що Ізраїль вже давно почав знищувати іранських фізиків, які могли займатись виготовленням ядерної зброї. Однак ліквідація головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції та начальника штабу Збройних сил Ірану є чимось безпрецедентним.

Судячи з усього удари зараз продовжуються. Ізраїль користується тим, що системи ППО знищені, тому Іран беззахисний,

– сказав він.

У відповідь на це іранці можуть заблокувати Перську затоку. Це завдасть непоправної шкоди, як регіональній стабільності й безпеці, так і світовому господарству.

Важливо! Ізраїль розпочав операцію проти Ірану під назвою "Нація левів", завдавши авіаударів по понад сотні цілей, зокрема по ядерних об'єктах і командних пунктах. Ізраїльська влада пояснила такі дії необхідністю зупинити прогрес Ірану в розробці ядерної зброї, який, за даними розвідки, досяг критичної стадії.

Іран, ймовірно, зараз розглядає цей варіант із Перською затокою як один з основних. Проте там також розуміють, що це може завдати ще більшої шкоди.

Яка вигода та проблеми для Росії

На думку Данилова, зараз усе тримається на волосинці. Крім того, Росія намагатиметься використати цю ситуацію на свою користь.

Їй вигідні високі ціни на нафту, вигідний Іран, який перебуває у конфронтації, але з іншого боку Іран може стати менш ресурсним. Росії ж потрібно, щоб ця країна була ізольованою, проте сильною,

– висловився він.

Також є ймовірність, що іранський режим може впасти, якщо зазнає військової поразки. За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень, це лякає Росією.