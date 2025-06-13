Після удару по Ірану в Ізраїлі оголосили мобілізацію та надзвичайний стан
- Після авіаудару по Ірану в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан.
- Армія оборони закликає припинити освітні заходи та роботу більшості підприємств.
- Також в країні оголошена мобілізація.
В ніч проти 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по Ірану. В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios та The Wall Street Journal.
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В Ізраїлі оголосили мобілізацію та надзвичайний стан
Міністр оборони Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. За його словами, найближчим часом може бути масована атака з боку Ірану із застосуванням ракет і безпілотників.
Вказується, що усі школи та більшість робочих місць будуть закриті у п'ятницю.
Відповідно до інструкції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), з п’ятниці, по всій території країни вводяться обмеження:
- заборонено проведення освітніх заходів;
- скасовано масові зібрання;
- не працюватимуть усі підприємства, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
Режим надзвичайного стану набирає чинності через високий ризик ракетно-дронової атаки з боку Ірану у відповідь на операцію ізраїльських військ.
Додамо, що в Ізраїлі також розпочалася масова мобілізація – призивають десятки тисяч резервістів.
"Ми не обіцяємо вам лише успіхів. Відповідь не буде схожа ні на що з того, що ми бачили. Ми готові до оборони", – начальник Генштабу Еяль Замір.
Він заявив, що десятки тисяч солдатів були викликані для захисту кордонів країни, і що іранці спробують завдати удару помсти.