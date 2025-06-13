Після удару по Ірану в Ізраїлі оголосили мобілізацію та надзвичайний стан

В ніч проти 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по Ірану. В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios та The Wall Street Journal.

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В Ізраїлі оголосили мобілізацію та надзвичайний стан

Міністр оборони Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. За його словами, найближчим часом може бути масована атака з боку Ірану із застосуванням ракет і безпілотників.

Вказується, що усі школи та більшість робочих місць будуть закриті у п'ятницю.

Відповідно до інструкції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), з п’ятниці, по всій території країни вводяться обмеження:

заборонено проведення освітніх заходів;

скасовано масові зібрання;

не працюватимуть усі підприємства, окрім об'єктів критичної інфраструктури.

Режим надзвичайного стану набирає чинності через високий ризик ракетно-дронової атаки з боку Ірану у відповідь на операцію ізраїльських військ.

Додамо, що в Ізраїлі також розпочалася масова мобілізація – призивають десятки тисяч резервістів.

"Ми не обіцяємо вам лише успіхів. Відповідь не буде схожа ні на що з того, що ми бачили. Ми готові до оборони", – начальник Генштабу Еяль Замір.

Він заявив, що десятки тисяч солдатів були викликані для захисту кордонів країни, і що іранці спробують завдати удару помсти.