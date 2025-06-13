Моссад контрабандою доставив зброю в Іран напередодні ударів, – CNN

Ізраїльська розвідка Моссад напередодні атаки по Ірану 13 червня контрабандним шляхом доставила туди зброю. Ці удари були спрямовані на ураження об'єктів іранської системи оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню надало обізнане джерело.

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Як Моссаду вдалося завезти зброю для атаки в Іран

Ізраїльський чиновник у сфері безпеки розповів журналістам, що на території Ірану була створена база для запуску безпілотників. Уже під час атаки 13 червня ці дрони були активовані для ураження ракетних пускових установок поблизу Тегерана.

Окрім того, співрозмовник заявив, що Ізраїль таємно завіз до Ірану високоточну зброю, яку розмістили поруч із зенітними ракетними комплексами. За словами чиновника, частина ударних систем була встановлена на транспортні засоби.

До слова, ізраїльські джерела також повідомляли ЗМІ, що спецслужби Ізраїлю буцімто обманом змусили зібратися командування Військово-повітряних сил Ірану в одному місці, аби цієї ж миті завдати по них удару.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, ця атака виявилася навіть більш успішною, ніж розраховували.