Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про звернення Ірану до ООН

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі до ООН назвав ізраїльські удари "оголошенням війни" та закликав Раду Безпеки "негайно розглянути це питання".

Водночас організація з атомної енергії Ірану заявила, що більшість пошкоджень від ізраїльських авіаударів по її підземному заводу зі збагачення урану в Натанзі знаходиться "на поверхні".

Речник організації Бехруз Камальванді також зазначив, що в результаті обстрілу об'єкта, де під землею розміщені збагачувальні центрифуги, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Ірані підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем. Речник Збройних сил Ірану Абольфазла Шекарчі заявив, що атака на ядерні об'єкти й армійське командування отримає жорстку відповідь.