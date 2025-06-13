Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставил осведомленный источник.

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Как Моссаду удалось завезти оружие для атаки в Иран

Израильский чиновник в сфере безопасности рассказал журналистам, что на территории Ирана была создана база для запуска беспилотников. Уже во время атаки 13 июня эти дроны были активированы для поражения ракетных пусковых установок вблизи Тегерана.

Кроме того, собеседник заявил, что Израиль тайно завез в Иран высокоточное оружие, которое разместили рядом с зенитными ракетными комплексами. По словам чиновника, часть ударных систем была установлена на транспортные средства.

К слову, израильские источники также сообщали СМИ, что спецслужбы Израиля якобы обманом заставили собраться командование Военно-воздушных сил Ирана в одном месте, чтобы в этот же момент нанести по ним удар.

По словам одного из собеседников журналистов, эта атака оказалась даже более успешной, чем рассчитывали.