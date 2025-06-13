Може продовжитись, – підполковник запасу ЦАХАЛ заінтригував наслідками операції Ізраїлю

Армія Ізраїлю завдала ударів по десятках цілей на території Ірану. Серед них – об'єкти, пов'язані з ядерною програмою та іншою військовою інфраструктурою.

Ізраїльська армія може продовжити операцію найближчими днями. Детальніше про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден.

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Ізраїльський політолог пояснив: для того, щоб вивести з ладу систему, не обов'язково повністю її знищувати. Це як з бульдозером: достатньо від'єднати електричний або термічний випрямляч – і техніка не працює, допоки її не відновлять. А якщо інженер, який здатен це полагодити, загинув, і нових фахівців немає або їх теж буде знищено, то об'єкт довго залишатиметься недієздатним.

Це добре, що для населення Ірану радіаційний фон залишається нормальним. Не всі іранці є нашими ворогами. Лише ті, які підтримують цей режим,

– пояснив Аріє Зайден.

Окрім авіаударів, Ізраїль провів і таємні операції на території Ірану. Зокрема, атаки були спрямовані проти стратегічних ракетних систем і засобів протиповітряної оборони. Єрусалим постійно вдосконалює свої дії – підвищується точність, масштаб і ефективність. Це не просто епізодичні удари, це – експансійний розвиток.

Наступні удари можуть бути ширшими й точнішими. Станом на зараз, можна сказати, що Іран програє у цій війні з рахунком 3:0. Повне знищення виглядало б як спроба Ізраїлю зруйнувати арабський світ, а це не так. Ізраїльтяни воюють не з народом, а з владою, яка багато років готувала цю війну та розпочала її.

Операція може продовжитися сьогодні, завтра і післязавтра. Якщо ми отримаємо повний контроль над повітряним простором над критично важливими частинами Ірану, наші військові зможуть діяти безперешкодно й завершити почате,

– зауважив підполковник запасу ЦАХАЛ.

Ймовірно, найближчим часом все перейде в дипломатичну площину, оскільки основні цілі вже досягнуті.