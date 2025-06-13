Израильская армия может продолжить операцию в ближайшие дни. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден.

Важно Израиль нанес удар по Ирану: что известно на данный момент

Во что может перерасти операция Израиля против Ирана

Израильский политолог объяснил: для того, чтобы вывести из строя систему, не обязательно полностью ее уничтожать. Это как с бульдозером: достаточно отсоединить электрический или термический выпрямитель – и техника не работает, пока ее не восстановят. А если инженер, который способен это починить, погиб, и новых специалистов нет или они тоже будут уничтожены, то объект долго будет оставаться недееспособным.

Это хорошо, что для населения Ирана радиационный фон остается нормальным. Не все иранцы являются нашими врагами. Только те, которые поддерживают этот режим,

– объяснил Арие Зайден.

Кроме авиаударов, Израиль провел и тайные операции на территории Ирана. В частности, атаки были направлены против стратегических ракетных систем и средств противовоздушной обороны. Иерусалим постоянно совершенствует свои действия – повышается точность, масштаб и эффективность. Это не просто эпизодические удары, это – экспансионное развитие.

Следующие удары могут быть шире и точнее. По состоянию на сейчас, можно сказать, что Иран проигрывает в этой войне со счетом 3:0. Полное уничтожение выглядело бы как попытка Израиля разрушить арабский мир, а это не так. Израильтяне воюют не с народом, а с властью, которая много лет готовила эту войну и начала ее.

Операция может продолжиться сегодня, завтра и послезавтра. Если мы получим полный контроль над воздушным пространством над критически важными частями Ирана, наши военные смогут действовать беспрепятственно и завершить начатое,

– отметил подполковник запаса ЦАХАЛ.

Вероятно, ближайшее время все перейдет в дипломатическую плоскость, поскольку основные цели уже достигнуты.