Наземна частина ядерного заводу у Натанзі знищена до 60%, є забруднення, – МАГАТЕ
- Ізраїль знищив наземну частину ядерного об'єкта в Натанзі під час атаки на Іран 13 червня, спричинивши серйозні руйнування та забруднення всередині.
- Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що завод знищено на 60%, але рівень радіації за межами об'єкта залишився без змін.
Під час атаки на Іран 13 червня Ізраїль знищив наземну частину ядерного об'єкта в Натанзі. Це завод, на якому іранці збагачували уран.
Він зазнав серйозних руйнувань, усередині зафіксовано забруднення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian та допис МАГАТЕ в X.
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Спостерігається забруднення усередині об'єкта
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що завод в Натанзі знищений до 60%.
Він додав, що всередині об'єкта спостерігається радіологічне та хімічне забруднення, але ситуація контрольована. За словами Гроссі, жодних ознак, що атака вплинула на підземні цехи збагачення в Натанзі, немає, але можуть бути пошкоджені центрифуги.
Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився без змін. Тип радіоактивного забруднення всередині об'єкта, переважно альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів,
– заявив глава МАГАТЕ.
Нагадаємо, що увечері 13 червня Ізраїль також вдарив по іранському ядерному об'єкту у Фордо. Там пролунали два гучні вибухи.