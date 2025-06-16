Ізраїль завдав ударів по командних центрах сил спецпризначення "Аль-Кудс"

Ізраїльська армія вранці 16 червня оголосила, що завдала ударів по командним центрам сил спеціального призначення "Аль-Кудс" у Тегерані. В цих центрах, ймовірно, готували теракти проти Ізраїлю.

У відеографіку у твіті ЦАХАЛу зазначені 10 цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦАХАЛ.

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Ізраїль завдав ударів по силах спецоперацій Ірану "Аль-Кудс"

ЦАХАЛ завдав ударів по командним центрам сил спеціального призначення "Аль-Кудс" у Тегерані.

У відеографіці, доданій до твіту пресслужби ізраїльської армії, позначені 10 цілей. Там запевнили, що цілі були визначені на основі точних розвідданих і що в цих центрах планувалися теракти проти Ізраїлю "руками проксі-сил іранського режиму на Близькому Сході".

Відеографіка ударів Ізраїлю по "Аль-Кудс": дивіться відео

Подробиць про результати ударів ізраїльські військові наразі не дають.

Сили спеціального призначення "Аль-Кудс" – це формування у складі Корпусу вартових ісламської революції (армії Ірану), яке займається спеціальними операціями за межами Ірану.