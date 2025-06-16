Ізраїль завдав ударів по командних центрах сил спецпризначення "Аль-Кудс"
- Ізраїль завдав ударів по командним центрам сил спецпризначення "Аль-Кудс" у Тегерані, де, ймовірно, готували теракти проти Ізраїлю.
- Відеографіка ЦАХАЛу показує 10 цілей, визначених на основі точних розвідданих, але подробиць про результати ударів наразі не надано.
Ізраїльська армія вранці 16 червня оголосила, що завдала ударів по командним центрам сил спеціального призначення "Аль-Кудс" у Тегерані. В цих центрах, ймовірно, готували теракти проти Ізраїлю.
У відеографіку у твіті ЦАХАЛу зазначені 10 цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦАХАЛ.
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Ізраїль завдав ударів по силах спецоперацій Ірану "Аль-Кудс"
ЦАХАЛ завдав ударів по командним центрам сил спеціального призначення "Аль-Кудс" у Тегерані.
У відеографіці, доданій до твіту пресслужби ізраїльської армії, позначені 10 цілей. Там запевнили, що цілі були визначені на основі точних розвідданих і що в цих центрах планувалися теракти проти Ізраїлю "руками проксі-сил іранського режиму на Близькому Сході".
Відеографіка ударів Ізраїлю по "Аль-Кудс": дивіться відео
Подробиць про результати ударів ізраїльські військові наразі не дають.
Сили спеціального призначення "Аль-Кудс" – це формування у складі Корпусу вартових ісламської революції (армії Ірану), яке займається спеціальними операціями за межами Ірану.