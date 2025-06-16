В видеографике в твите ЦАХАЛа указаны 10 целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ.

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Израиль нанес удары по силам спецопераций Ирана "Аль-Кудс"

ЦАХАЛ нанес удары по командным центрам сил специального назначения "Аль-Кудс" в Тегеране.

В видеографике, добавленной к твиту пресс-службы израильской армии, обозначены 10 целей. Там заверили, что цели были определены на основе точных разведданных и что в этих центрах планировались теракты против Израиля "руками прокси-сил иранского режима на Ближнем Востоке".

Видеографика ударов Израиля по "Аль-Кудс": смотрите видео

Подробностей о результатах ударов израильские военные пока не дают.

Силы специального назначения "Аль-Кудс" – это формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (армии Ирана), которое занимается специальными операциями за пределами Ирана.