14 червня, 21:29
Ізраїль, ймовірно, почав масштабний обстріл іранського порту Бендер-Аббас і Тегерана
У мережі ширять відео, ймовірно, ізраїльського обстрілу порту Бендер-Аббас в Ірані та його столиці Тегерану. В небі видно спалахи від роботи ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Ізраїль, ймовірно, почав масштабний обстріл ірану
У соцмережах ширяться відео з вибухами та спалахами в іранському портовому місті Бендер-Аббас та у столиці Тегерані. Судячи з відео, по цілях у небі працює іранська ППО.
Тим часом на державному телебаченні Ірану повідомляють, що протягом найближчих годин почнуться "потужні та руйнівні удари по Ізраїлю".
Ізраїль обстрілює іранський порт Бендер-Аббас і столицю Тегеран: дивіться відео