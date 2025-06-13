Іран запустив балістику по Ізраїлю: під ударом – Тель-Авів, працює ППО

Ізраїльська армія ввечері 13 червня зафіксувала ракети, які вилетіли з боку Ірану. Вже повідомляють про роботу ППО по повітряних цілях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та Армію оборони Ізраїлю.

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Що відомо про іранську атаку по Ізраїлю

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що виявили ракети, які були запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль.

Системи ППО працюють над перехопленням загрози. Населенню наказано перейти в захищені укриття і залишатися там надалі,

– мовиться у повідомленні.

Пізніше ізраїльські військові зазначили, що в кількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, спрямованих з Ірану. В ЦАХАЛ запевнили, що ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та завдавання ударів там, де необхідно для усунення загрози.

ЗМІ також опублікували кадри з тим, як Іран запускає свої ракети по Ізраїлю.

Іран запустив ракети по Ізраїлю ввечері 13 червня: дивіться відео

ЗМІ також пишуть, що, за попередніми даними, Іран пустив по Ізраїлю близько 100 балістичних ракет. У мережі також ширять кадри, як по ворожих повітряних цілях ізраїльська ППО.

В Ізраїлі працює ППО: дивіться відео

Через іранську атаку небо над Тель-Авівом стало вогняно-червоним. Іранську балістику намагається перехопити Залізний купол, однак є влучання.

У Тель-Авіві червоне небо через іранську атаку балістикою та роботу ППО: дивіться відео

Варто зазначити, що, попри те, що ЦАХАЛ закликав ізраїльтян не публікувати роботу ППО у мережу, кадри все одно активно з'являються та ширять у мережі. На деяких видно, що повітряний бій триває прямо у небі над житловими районами великих міст країни, таких як Тель-Авів.

Повітряні бої у небі над Тель-Авівом: дивіться відео

Пізніше в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що ще десятки додаткових ракет були запущені з Ірану у бік Держави Ізраїль.

Ще кадри іранської атаки по Ізраїлю 13 червня: дивіться відео

Пізніше у мережі з'явилося відео, як Іран запустив другу хвилю ракет Ізраїлем. На кадрах можна побачити, що ці ракети буквально летіли одна за одною.

Нова хвиля іранських ракет, які летять по Ізраїлю: дивіться відео

Окрім Тель-Авіва, про вибухи також повідомляли й у Єрусалимі. Тривога в країні поки що триває.