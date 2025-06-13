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Геополітика Близький Схід Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу
13 червня, 14:30
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Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Ізраїль закриває всі свої дипмісії по всьому світу, консульські послуги не надаватимуться.
  • Ізраїльтянам за кордоном буде доступна онлайн-форма для повідомлення про своє місцеперебування.

Ізраїль закриває усі свої дипмісії по всьому світі. Також не будуть надаватися консульські послуги.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні.

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Що відомо про закриття дипмісій Ізраїлю по всьому світу

В посольстві повідомили, що Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу.

У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться, 
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ізраїльтян за кордоном буде доступна онлайн-форма, аби повідомити про своє місцеперебування та поточний статус.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль провів "точний превентивний удар" по військовим об’єктам Ірану. Атака була спрямована на знищення ядерної програми країни.

Додамо, що посольство України в Ізраїлі надали українцям інструкції на випадок ракетних обстрілів. У разі сигналу повітряної тривоги рекомендується негайно прямувати до захищеного приміщення.