Ізраїль закриває усі свої дипмісії по всьому світі. Також не будуть надаватися консульські послуги.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні.

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Що відомо про закриття дипмісій Ізраїлю по всьому світу

В посольстві повідомили, що Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу.

У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ізраїльтян за кордоном буде доступна онлайн-форма, аби повідомити про своє місцеперебування та поточний статус.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль провів "точний превентивний удар" по військовим об’єктам Ірану. Атака була спрямована на знищення ядерної програми країни.

Додамо, що посольство України в Ізраїлі надали українцям інструкції на випадок ракетних обстрілів. У разі сигналу повітряної тривоги рекомендується негайно прямувати до захищеного приміщення.