Сообщает 24 Канал со ссылкой на Посольство Израиля в Украине.

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Что известно о закрытии дипмиссий Израиля по всему миру

В посольстве сообщили, что Израиль закрывает свои дипмиссии по всему миру.

В свете последних событий израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что для израильтян за рубежом будет доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль провел "точный превентивный удар" по военным объектам Ирана. Атака была направлена на уничтожение ядерной программы страны.

Добавим, что посольство Украины в Израиле предоставили украинцам инструкции на случай ракетных обстрелов. В случае сигнала воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в защищенное помещение.