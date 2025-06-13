Повідомляє 24 Канал з посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні.
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Що відомо про закриття дипмісій Ізраїлю по всьому світу
В посольстві повідомили, що Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу.
У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для ізраїльтян за кордоном буде доступна онлайн-форма, аби повідомити про своє місцеперебування та поточний статус.
Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль провів "точний превентивний удар" по військовим об’єктам Ірану. Атака була спрямована на знищення ядерної програми країни.
Додамо, що посольство України в Ізраїлі надали українцям інструкції на випадок ракетних обстрілів. У разі сигналу повітряної тривоги рекомендується негайно прямувати до захищеного приміщення.