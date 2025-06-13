Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление МИД Украины.

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Что в МИД Украины заявили о конфликте между Израилем и Ираном

В ведомстве отметили, что встревожены ситуацией на Ближнем Востоке, в частности ударами Израиля по Ирану. Там констатировали, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

Попутно напоминаем, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами,

– говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел уверены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Там подчеркнули, что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Атака была направлена, в частности, против ядерных объектов и ряда иранских чиновников.