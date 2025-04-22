ЄС ніколи не визнає Крим російським, – Каллас
- Кая Каллас заявила, що ЄС ніколи не визнає Крим російським і не підтримує пом'якшення санкцій проти Москви.
- За словами Каллас, якщо Сполучені Штати визнають Крим російською територією, Москва "чітко отримає те, чого хоче".
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас виступила проти визнання анексії Криму. За її словами, у такому випадку Росія чітко отримає те, чого хоче.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Каллас агентству AFP.
Читайте також Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, – Зеленський
У ЄС відреагували на пропозиції щодо Криму
Кая Каллас заявила, що з боку США було б помилкою розглядати визнання Криму російською територією в рамках будь-якої потенційної "мирної угоди".
Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче,
– пояснила дипломатка.
Вона підкреслила, що Євросоюз своєю чергою ніколи не визнає півострів, незаконно анексований Москвою в 2014 році, російським.
Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, багато значить, що інші не визнають його російським,
– додала Каллас.
Кая Каллас підкреслила, що ЄС не повинен пом'якшувати жодних санкцій проти Москви, доки Росія не доведе, що дотримується умов будь-якої остаточної мирної угоди.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться у Лондоні у середу, 23 квітня, зіткнуться з пропозицією США визнати анексований Крим Росією та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави.