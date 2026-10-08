США не бачать перспектив переговорів щодо завершення війни в Україні, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі дипломатичне завершення війни Росії проти України залишається недосяжним. За його словами, Москва вимагає повного контролю над Донбасом, тоді як Київ категорично відкидає цю вимогу.

Про це він заявив в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini.

Рубіо оцінив можливість завершення війни переговорами

Марко Рубіо заявив, що війна опинилася у стратегічному глухому куті. На його думку, вийти з нього можна або шляхом переговорів, або через подальшу ескалацію.

Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну,

– сказав дипломат.

США й надалі готові відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення. Водночас американська сторона стурбована ризиком розширення війни за межі України.

Окремо Рубіо згадав останні атаки на судна у Чорному морі. Він заявив, що Вашингтон занепокоєний можливістю диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю.

Отже, ми поділяємо занепокоєння – яке охоплює весь світ – щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу... І якщо з'явиться будь-яка можливість – тобто якщо існуватиме ймовірність врегулювання шляхом переговорів – ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і України,

– підсумував Рубіо.

За словами держсекретаря, Росія також може використати наближення зими для ударів по українській енергосистемі, щоб спробувати змусити Україну до капітуляції. Водночас він зазначив, що Київ посилив спроможності завдавати далекобійних ударів по цілях у глибині Росії.

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Тим часом Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України наближається. Під час виступу в Меріленді він наголосив, що його команда продовжує працювати над мирним врегулюванням. Попри відсутність очевидних результатів, процес нібито активно рухається вперед: "Хочете – вірте, хочете – ні, може, виглядає й не так, але воно дійсно наближається".