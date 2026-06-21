Прем'єр Британії може оголосити про відставку у понеділок, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії може піти у відставку у понеділок 22 червня. Водночас в уряді запевнили, що Кір Стармер залишається зосередженим на продовженні роботи.

Про це повідомили в Reuters.

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Чи піде Стармер у відставку?

ЗМІ повідомили, що Стармер обговорював це рішення зі своєю дружиною у заміській резиденції в Чекерсі. Деякі високопосадовці очікують точної заяви щодо відставки уже цього тижня.

У виданні зазначили, що позиція Стармера, опинилася під загрозою після того, як 19 червня його суперник Енді Бернем отримав місце в парламенті, що дало йому можливість офіційно "кинути виклик прем'єру".

Стармер також заявив, що готовий боротися з будь-якими спробами оскаржити його керівництво, і закликав Лейбористську партію уникати внутрішніх протистоянь.

Понад 100 депутатів від партії Стармера публічно виступили за його відставку або запропонували графік майбутнього відходу,

– зазначили у виданні.

Кадрові перестановки в Міноборони Британії: заступник Гілі залишає посаду

Заступник міністра оборони Великої Британії Ел Карнс залишив посаду одночасно з відставкою очільника відомства Джона Гілі. Обидва посадовці пов'язали свої рішення з незгодою щодо підходів уряду до оборонних витрат.

У своєму зверненні до прем'єр-міністра Карнс зазначив, що запропонований урядом план інвестицій в оборону є недостатньо масштабним і не забезпечує належного фінансування для викликів, які стоять перед Великою Британією.

Карнс заявив, що під час роботи в уряді докладав усіх зусиль, щоб донести свою позицію. Водночас, за його словами, на Даунінг-стріт його не почули, тому він вирішив піти з посади заступника міністра з питань збройних сил.