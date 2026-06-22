Після відставки Стармера: Енді Бернем підтвердив, що хоче боротися за посаду прем'єра Британії

Новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Цю заяву політик зробив після оголошення Кіра Стармера про відставку з посади лідера Лейбористської партії.

Про це Енді Бернем повідомив у соцмережі X у понеділок, 22 червня.

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Що написав Бернем про намір боротися за посаду британського прем'єра?

Коментуючи рішення Стармера, Бернем подякував йому за роботу на чолі партії та країни.

Кір зробив величезний внесок у розвиток нашої країни, і я хочу подякувати йому за лідерство та відданість справі в такий складний період. Його рішення знаменує початок перехідного періоду, і важливо, щоб цей процес відбувався впорядковано та відповідально. Я висуну свою кандидатуру в рамках цього процесу,

– написав Бернем.

Політик заявив, що прагне повернути країну до стабільності та зосередитися на розв'язанні ключових проблем. Серед своїх пріоритетів він назвав економічне зростання, подолання кризи вартості життя, розвиток суспільних послуг, житлове будівництво та створення можливостей для молодого покоління.

За словами Бернема, зміна керівництва має стати "позитивним процесом оновлення" як для Лейбористської партії, так і для всієї країни.

Водночас видання The Guardian звертає увагу, що у своїй заяві Бернем не згадував про проведення виборів нового лідера лейбористів. На думку журналістів, його слова про "перехідний період" можуть свідчити про припущення, що виборів може не бути.

Довідково! Енді Бернему 56 років. У 2017 – 2026 роках він обіймав посаду мера Великого Манчестера, а до цього протягом 16 років був депутатом парламенту. Політик двічі брав участь у виборах лідера Лейбористської партії – у 2010 та 2015 роках. Також він працював у кількох урядах, зокрема був державним секретарем з питань охорони здоров'я в кабінеті Гордона Брауна у 2009 – 2010 роках.



Шлях до боротьби за посаду прем'єра для Бернема відкрила перемога на довиборах в окрузі Мейкерфілд 18 червня, завдяки якій він повернувся до парламенту.

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер підтвердив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії. Водночас він залишатиметься прем'єр-міністром до обрання нового очільника політичної сили. Якщо Бернем не матиме конкурентів, нового лідера можуть затвердити вже в середині липня. У разі проведення виборів процес може тривати до кінця серпня.

Відреагував на відставку Стармера український президент Володимир Зеленський. Він висловив вдячність британському прем'єру за всю допомогу та підтримку, наголосивши, що той завжди бажаний гість в Україні.