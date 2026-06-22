Про це український лідер написав у соцмережі X.

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Зеленський звернувся до Стармера

Президент Зеленський подякував британському прем'єру за спільні рішення, які зміцнили "нашу Європу та наш захист життя".

Сполучене Королівство було, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Британію, і кожна зустріч і кожна розмова, яку ми мали, завжди були сповнені реального змісту,

– написав глава держави.

Також Зеленський висловив вдячність Стармеру за те, що він постійно на зв'язку, залучений і прагне робити те, що потрібно і допоможе. Крім того, додав, що британський прем'єр – "завжди бажаний гість в Україні".

Бажаю Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів, а також реалізації твоїх національних цілей. Ми впевнені у Британії,

– резюмував президент.

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер заявив, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Лейбористської партії. Він вже повідомив про своє рішення короля та каже, що надалі планує приділити більше часу своєму особистому життю.

Найімовірнішим наступником Стармера називають Енді Бернема, якого підтримує дедалі більше депутатів-лейбористів.