Об этом украинский лидер написал в соцсети X.

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Зеленский обратился к Стармеру

Президент Зеленский поблагодарил британского премьера за совместные решения, которые укрепили "нашу Европу и нашу защиту жизни".

Соединённое Королевство было, есть и будет оставаться среди мировых лидеров. Здесь, в Украине, мы глубоко ценим Британию, и каждая встреча и каждый разговор, которые у нас были, всегда были наполнены реальным содержанием,

– написал глава государства.

Также Зеленский выразил благодарность Стармеру за то, что тот постоянно на связи, вовлечен в процесс и стремится делать то, что нужно и что поможет. Кроме того, он добавил, что британский премьер – "всегда желанный гость в Украине".

Желаю Соединённому Королевству и всему британскому народу успехов, а также реализации ваших национальных целей. Мы верим в Великобританию,

– подытожил президент.

Напомним, 22 июня Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии. Он уже сообщил о своём решении королю и говорит, что в дальнейшем планирует уделить больше времени своей личной жизни.

Наиболее вероятным преемником Стармера называют Энди Бернема, которого поддерживает всё больше депутатов-лейбористов.