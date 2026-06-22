Об этом Энди Бернем сообщил в социальной сети X в понедельник, 22 июня.

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Что написал Бернем о намерении бороться за пост премьер-министра Великобритании?

Комментируя решение Стармера, Бернем поблагодарил его за работу во главе партии и страны.

Кир внес огромный вклад в развитие нашей страны, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в такой сложный период. Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил упорядоченно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса,

– написал Бернем.

Политик заявил, что стремится вернуть стране стабильность и сосредоточиться на решении ключевых проблем. Среди своих приоритетов он назвал экономический рост, преодоление кризиса стоимости жизни, развитие общественных услуг, жилищное строительство и создание возможностей для молодого поколения.

По словам Бернема, смена руководства должна стать "позитивным процессом обновления" как для Лейбористской партии, так и для всей страны.

В то же время издание The Guardian обращает внимание на то, что в своём заявлении Бернем не упомянул о проведении выборов нового лидера лейбористов. По мнению журналистов, его слова о "переходном периоде" могут свидетельствовать о предположении, что выборов может и не состояться.

Справочно! Энди Бернему 56 лет. В 2017–2026 годах он занимал пост мэра Большого Манчестера, а до этого в течение 16 лет был депутатом парламента. Политик дважды участвовал в выборах лидера Лейбористской партии — в 2010 и 2015 годах. Также он работал в нескольких правительствах, в частности был государственным секретарем по вопросам здравоохранения в кабинете Гордона Брауна в 2009–2010 годах.



Путь к борьбе за пост премьера для Бернема открыла победа на довыборах в округе Мейкерфилд 18 июня, благодаря которой он вернулся в парламент.

Напомним, 22 июня Кир Стармер подтвердил, что покидает пост лидера Лейбористской партии. При этом он останется премьер-министром до избрания нового главы политической силы. Если у Бернема не будет конкурентов, нового лидера могут утвердить уже в середине июля. В случае проведения выборов процесс может продлиться до конца августа.

На отставку Стармера отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность британскому премьеру за всю помощь и поддержку, отметив, что тот всегда желанный гость в Украине.