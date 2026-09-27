Китай озвучив чотири принципи завершення війни в Україні

Пекін офіційно представив власне бачення політичного врегулювання російсько-української війни. Представники країни озвучили перелік базових принципів, які мають зупинити бойові дії та повернути мир.

Під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН віцепрезидент КНР Хань Чжен деталізував підхід своєї країни до війни.

Що пропонує Пекін?

Китайський посадовець послався на бачення лідера держави Сі Цзіньпіна. Головною метою Пекіна він назвав запобігання подальшій ескалації та відновлення стабільності.

За словами Хань Чжена, Китай спирається на чотири чіткі принципи врегулювання. Йдеться про пріоритет миру, охолодження поточної ситуації на фронті, утримання від розпалювання протистояння та створення сприятливих умов для діалогу.

Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту,

– зазначив віцепрезидент КНР.

Ці тези не є абсолютно новими, адже Сі Цзіньпін сформулював їх ще у квітні 2024 року. Водночас, до тиску на Росію Пекін закликають й інші світові лідери, зокрема, президент Чехії Петр Павел також наголосив з трибуни ООН, що Китай має реальні важелі впливу для зупинки агресії.

Подвійна гра та позиція України

Попри постійні заяви про нейтралітет та заклики до переговорів, Китай продовжує зміцнювати економічні зв'язки з Москвою.

Пекін активно купує російські енергоносії та жодного разу не підтримав західні санкції. Більше того, Україна та її союзники неодноразово звинувачували КНР у постачанні товарів подвійного призначення, які Росія використовує для виробництва зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський закликав Трампа долучити Сі Цзіньпіна до мирних переговорів, оскільки китайський лідер здатен реально вплинути на Володимира Путіна.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, експерти вважають, що КНР вигідна війна в Україні, адже це робить Росію слабкою та залежною від Пекіна маріонеткою, яка постачає дешеві ресурси.