Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, тема війни в Україні не буде основною під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. У Китаю взагалі досить специфічна позиція щодо агресії Росії щодо нашої держави.

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За словами експерта, Сі Цзіньпін вдало використовує своїх сателітів – Росію, Північну Корею та Іран – у глобальній геополітичній грі. Наразі Китаю не потрібне припинення війни, адже він отримує максимальну вигоду від поточного стану справ.

Все вказує на те, що Китай не хоче припинення війни в Україні. Їм потрібна слабка Росія, їм потрібна маріонетка, їм потрібні контроль, їм потрібні дешеві енергоресурси,

– сказав Городницький.

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Слабка Росія якраз забезпечує Китай величезною кількістю дешевих енергоресурсів. Відповідно КНР цілком влаштовує те, що зараз відбувається в Україні.

Додамо, за даними ЗМІ, Китай передавав Росії різні технології, аби перевірити їх в умовах бойових дій. А співпраця між країнами зайшла набагато далі, ніж просто передача товарів подвійного призначення. Ці напрацювання Китай цілком зможе використати згодом в разі війни за Тайвань.