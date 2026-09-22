Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції, передає 24 Канал.

Як Китай може допомогти завершити війну?

Президент Володимир Зеленський окремо наголосив, що готовий зустрітися із диктатором Путіним, аби завершити війну. Її потрібно провести якнайшвидше. При цьому Путін навряд чи хоче йти на переговори.

Саме тому Зеленський попросив Трампа, аби той залучив Сі Цзіньпіна до мирних переговорів. Саме завтра обоє лідерів зустрінуться у США.

Завтра президент Трамп матиме зустріч з лідером Китаю. Я відверто сказав президенту, що якщо він також залучить Сі. Той може вплинути на Путіна,

– зазначив Зеленський.

Додамо, Зеленський переконаний, що Трамп зробить усе можливе, аби завершити війну в Україні. Саме він здатен організувати тристоронню зустріч, яка наблизить завершення війни.