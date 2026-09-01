У Китаї зробили гучну заяву про Росію та ядерну зброю

Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю проти України. Пекін продовжує виступати за політичне врегулювання конфлікту.

На цьому наголосив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь під час брифінгу для журналістів.

Що кажуть у Китаї про ймовірність ядерного удару з боку Росії?

Ґо Цзякунь заявив, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України та використання ядерної зброї залишається незмінною.

За його словами, Пекін продовжує закликати сторони до мирних переговорів і політичного вирішення конфлікту.

Окремо Китай заявляє, що дотримується оборонної ядерної політики. Пекін офіційно декларує принцип невикористання ядерної зброї першим. Згідно з цією позицією, китайський ядерний арсенал має застосовуватися лише у відповідь на ядерний удар по Китаю.

Заяву про ядерну зброю речник МЗС Китаю зробив на прохання журналістів прокоментувати слова президента Фінляндії Александра Стубба.

Фінський лідер розповів, що отримав від глави МЗС Китаю Ван Ї запевнення у тому, що Пекін ніколи не допустить, аби Росія використала ядерну зброю. Така розмова між політиками відбулася 5 липня.

Нагадаємо, що у Росії лунають заклики до застосування ядерної зброї проти України. Російський депутат Алєксєй Журавльов також закликав посилити удари по українських містах та інфраструктурі, щоб змусити Україну капітулювати.

За його словами, Москва нібито "зобов'язана" використати ядерну зброю, якщо вважатиме це необхідним.

Нагадаємо, що у Бішкеку проходить саміт Шанхайської організації співробітництва, у межах якого відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

Лідери обговорили розвиток відносин між двома країнами та ситуацію у світі. Водночас тему війни Росії проти України, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, лідери порушили лише побіжно.

У саміті також беруть участь лідери інших держав, зокрема Ірану, Туреччини, Індії та Пакистану.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, як очікується, також проведе окрему зустріч із Путіним і може знову запропонувати Анкару як майданчик для переговорів щодо завершення війни в Україні.