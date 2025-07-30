Китай підтримує Росію у війні проти України. Але всередині там йде певна боротьба щодо того, що взагалі робити далі. Це може вплинути на Росію.

Про це 24 Каналу розповів кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. На початку липня ЗМІ глава тамтешнього МЗС Ван Ї під час розмови з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Китай не допустить поразки Росії у війні.

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Чи може змінитися позиція Китаю?

Як наголосив Ус, вже після того були натяки, що це нібито особиста думка Ван Ї. Також інколи говорять, що всередині китайської влади існують дві групи. Їх умовно можна назвати прозахідними та проросійськими.

Є група, яка відстоює інтереси, вигідні Росії. Кажуть, що її очолює Ван Ї. Інші ж стверджують, що потрібно співпрацювати зі США та Європою. Бо в іншому випадку Китай може відкотитися на такі позиції, що вони вже не будуть першою країною в світі з шаленим експортом у 3,7 трильйона доларів, а будуть всього лиш однією з країн, яка експортує на 300 мільярдів. Так це було у 2001 році,

– зазначив Ус.

Прозахідна група відстоює те, аби надалі співпрацювати з США та Європою, щоб заробляти на цьому великі гроші. Якщо вони будуть більше представлені серед влади, то Росії тоді буде непереливки.

Додамо, нещодавно видання Foreign Affairs оцінило позицію Китаю щодо війни в Україні. Там є свої розбіжності.