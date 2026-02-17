Росія порушила головне правило, – експерт-міжнародник про важкий вибір, який має зробити Китай

Китай посідає дуже обережну публічну позицію щодо війни в Україні. Він підтримує суверенітет та "усунення першопричин конфлікту". Водночас Китай, як і Росія, виступає за багатополярний світ. І в цьому сенсі він далеко не союзник Заходу.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, пояснивши, в якій геополітичну "розтяжці" опинився Пекін. Він зауважив, що принциповим питанням є те, чи подолають розбіжності США та Китай у контексті можливого нового геополітичного розкладу.

Чи втратив Китай надію відновити територіальну цілісність?

Желіховський підкреслив, що Володимир Путін ще у своїй промові на Мюнхенській конференції у 2007 році наголошував на побудові багатополярного світу на противагу існуючому однополярному.

"Для Китаю це також актуально, і він наголошує на цьому принагідно. І це ще раз підкреслює, що насправді він не є союзником Заходу, зокрема, Європі. Пекін хоче її використати для свого подальшого збагачення. А паралельно він думатиме, як відновити свою територіальну цілісність", – відзначив експерт-міжнародник.

Зверніть увагу! Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив на Мюнхенській конференції, що Європа має почати діалог із Росією, в контексті мирних переговорів. І вона має врахувати позиції Москви щодо нової архітектури безпеки в Європі. Також Ван Ї зазначив, що "монополізація влади" кількома країнами є неактуальною та заявив, що "ми живемо в багатополярному світі і маємо дотримуватися справжньої багатосторонності".

В цьому сенсі Китай опиняється у "шпагаті". З одного боку, він має тісні зв'язки з Росією, з якою спільно вони будують багатополярний світ.

А з іншого боку Росія порушила головне правило – вторглася на територію іншої держави – України, кордони якої визнані світовою спільнотою, включно із Китаєм і навіть самою Росією,

– зауважив кандидат політичних наук.

При цьому Україна зі свого боку не визнала незалежність Тайваню, а Китай хоче його інтегрувати в ту економічну систему, яка зараз панує у Піднебесній. Пекін з одного боку підтримує Москву, яка порушує ці принципи, а з іншого – хоче відновити свою територіальну цілісність. Також не можна виключати, на думку Желіховського, що китайці за допомогою росіян вони можуть це зробити в майбутньому, якщо наважаться на якусь військову інтервенцію.

Дилема Китаю полягає у тому, що він нібито декларує миролюбність, готовність посприяти припиненню вогню в Україні і "усунути першопричини війни". І водночас продовжує підтримувати Росію, тому що вона є його молодшим партнером,

– відзначив Станіслав Желіховський.

Сьогодні існує багато аспектів, які унеможливлюють, на його думку, розрив зв'язків між Пекіном і Москвою. Дональд Трамп може спробувати їх зруйнувати, але навряд чи йому це вдасться. Попри свою риторику, він не збирається скасовувати трансатлантичні зв'язки між США та Європою.

Проте, додав Желіховський, наразі невідомо, про що можуть домовитися Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, на які один одному вони готові піти, щоб отримати розрядку і певною мірою домовитися про перерозподіл світу.

Як Росія та Китай бачать багатополярність світу?