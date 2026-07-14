Путін у ролі молодшого партнера: відносини Китаю та Росії стають все більш нерівномірними, – WSJ

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва стає все більш залежною від Пекіну. Китай посилює свій політичний та економічний вплив на Росію.

Хоча Пекін намагається не сильно демонструвати зміну балансу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як змінились відносини Китаю та Росії?

З моменту першої зустрічі очільників двох держав у 2013 році їхні взаємини змінились. Союз приблизно рівних учасників перетворився на відносини, де Пекін домінує. У 2013 році Сі Цзіньпін називав Путіна взірцем для наслідування, а у 2026 кремлівський диктатор приїздить до Пекіна з проханням.

Російський очільник сподівався, що під час травневого візиту країни домовляться про побудову другого газопроводу між Росією та Китаєм – "Сила Сибіру-2". Кремль вже два десятиліття мріє про втілення цього проєкту.

Проте, за словами обізнаних із перемовинами джерел, китайські чиновники дали зрозуміти російській делегації, що погодяться на трубопровід лише за умови, що Москва продаватиме їм газ за заниженою ціною порівняно з ринковою . У Пекіні порадили росіянам не порушувати це питання знову, доки умови не зміняться.

Стратегічне партнерство Пекіна й Москви тільки посилилось після 2022 року. Після вторгнення в Україну китайська підтримка Росії лише зросла. Пекін допомагає російській економіці:

купує нафту з дисконтом;

постачає компоненти, потрібні оборонній промисловості;

допомагає Москві обходити західні санкції.

Яку вигоду отримує Китай?

Путінська війна загнала Росію у глухий кут. Вона дала Сі Цзіньпіну перетворити відносини рівних партнерів на такі, в яких Китай домінує практично за всіма показниками. Чиновники в обох країнах заявляють, що їхній союз всеохоплюючий та рівноправний. Проте він тримається радше на спільній ворожості до однополярного світу, в якому США є лідером, ніж на спільних цінностях чи культур.

Китай заполонив російський ринок своїми автомобілями, важкою технікою, текстилем. Ці товари є дешевшими й якіснішими за російські. Це викликало обурення в представників російського бізнесу. Російський уряд підвищив ціни на китайські автомобілі, щоб захистити місцевих виробників.

У 2013 році на Китай припадало приблизно 10% загального товарообігу Росії, а головним економічним партнером була Європа. У 2026 році частка Пекіну сягає майже 40%. На Пекін припадає близько третини експортних доходів Москви, в той час, як Росія складає 4% усього товарообігу Китаю.

Росія все частіше зіштовхується зі спробами китайського шпигунства серед чиновників середньої ланки. Проте Кремль не поспішає оприлюднювати ці випадки, бо побоюється погіршення відносин з Пекіном.

Частина аналітиків вважають, що Китай ніколи не підпише угоду про будівництво "Сили Сибіру-2". Для того, щоб запрацював перший газопровід Росія 15 років проводила перемовини. Пекін став бенефіціаром, забезпечивши собі знижений тариф.

"Сила Сибіру-2" мала б качати газ із родовищ, що колись постачали його в Європу. Якби цей проєкт втілився у життя – він би підтвердив правильність розвороту від Європи, на який змушена була піти Росія після початку війни з Україною.

Провал проєкту може стати для Москви катастрофою. Це б означало, що Китай не бажатиме заміняти для Росії Європу, як ринок збуту.

Також Сі Цзіньпін змусив Путіна піти на серйозну поступку. Москва була змушена погодитись з тим, що китайський юань стане основною валютою Банку розвитку Шанхайської організації співробітництва. Путін понад десятиліття виступав проти такого рішення, проте не зумів відмовити Сі Цзіньпіну.

WSJ пише, що Китай вибудовує зв'язки всередині Росії. Вони налагоджують стосунки з чиновниками й елітами, які можуть лишитися при владі після смерті Путіна. За спостереженнями аналітиків, антизахідні настрої вкоренилися в російському суспільстві та інституціях настільки глибоко, що залишаться і після того, як російський диктатор помре.

Проте Пекін навмисно залишає Москві простір для маневру, публічно підтримує видимість рівності, навіть попри те, що реальне співвідношення сил остаточно змістилося на користь Китаю. Сі Цзіньпін намагається уникнути помилок минулого, коли Сталін постійно наголошував на своїй провідній ролі у відносинах з Мао Цзедуном. Згодом КНР була змушена покращити відносини зі Сполученими Штатами на початку 1970-х років. Сі Цзіньпін намагається не допустити того, щоб США відірвали Росію з орбіти впливу Китаю.

Що відомо про російсько-китайське військове співробітництво?

Нещодавно Der Spiegel провів дослідження, в ході якого з'ясував, що Китай передавав Росії технології, щоб перевірити їх в умовах війни. Москва дає Пекіну досвід справжньої великої війни, натомість отримує електроніку, напівпровідники та технології.

Видання писало, що Москва і Пекін обговорювали не окремі епізоди співпраці, а цілу програму з кількох напрямів. Серед них – космічні технології, протиповітряна оборона, безпілотники та нові види озброєння.