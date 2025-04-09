В ЄС вперше прокоментували взяття китайських полонених в Україні

Збройні Сили України взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії у Донецькій області. У ЄС вже поінформовані про інцидент.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Китай є чинником російської війни, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що у ЄС думають про участь китайців у війні

Кая Каллас заявила, що у Євросоюзі чули новини і обговорили це з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. На думку високої представниці, факт взяття у полон громадян Китаю не означає, що китайська армія залучена у війну, але Пекін може ділитися інформацією.

Ясно те, що Китай є чинником російської війни. Без підтримки Китаю Росія б не мала можливості вести війну в тому обсязі, в якому вони ведуть,

– вказала Каллас.

Дипломатка зазначила, що 80% товарів подвійного призначення надходять з боку Китаю. Кая Каллас також звернула увагу на солдатів Північної Кореї на фронті та військову техніку, яка надходила з КНДР до Росії, аби вести війну проти України.

"Ясно, що якби Китай хотів зупинити підтримку, це мало б вплив", – заявила вона.

Зауважимо, що у Пекіні заявили, що працюють над перевіркою інформації про полонених громадян. Так запевнили, що китайський уряд "завжди просить громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів".