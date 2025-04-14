Росія вербує китайців, а у Трампа продукують "мирні плани": що пишуть західні ЗМІ про війну

Минулого тижня українським військовим вперше вдалося взяти у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України. З'ясувалося, що росіяни активно поширюють проморолики своєї армії у китайських соцмережах. Громадяни Китаю у пошуках грошей та нових відчуттів погоджуються на таку авантюру.

Епопея навколо мирного плану для російсько-української війни триває, не в змозі дійти до якогось спільного знаменникам. Навіть в команді Трампа, вочевидь, мають кардинально різні погляди на те, яким має бути мир. Тим часом Європа поспішає представити власне бачення мирного врегулювання.

Про те, що писали західні ЗМІ за тиждень з 7 по 13 квітня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що китайці роблять на війні проти України і скільки їх насправді

У вівторок, 8 квітня, Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ на Донеччині взяли у полон двох громадян Китаю, які мали при собі документи та банківські картки.

Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція,

– заявив президент.

У відповідь на звинувачення речник МЗС Китаю Лінь Цзянь запевнив, що уряд Китаю "завжди просить громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів". Водночас він закликав "відповідні сторони" "утриматися від безвідповідальних висловлювань".

Reuters з посиланням на двох офіційних осіб США і колишнього співробітника західної розвідки, зазначає, що полонені в Україні китайці є найманцями, а не військовими регулярної армії. Очевидно, вони не мають прямих зв'язків з Пекіном.

Оцінки західної розвідки свідчать, що наразі в російській армії налічується близько 200 китайських добровольців. Офіційні особи США кажуть, що китайці, що воюють на боці Кремля, мають мінімальну підготовку і не мають значного впливу на військові операції. Водночас китайські офіцери за підтримки свого уряду діють у тилу Росії, щоб винести тактичні уроки з війни.

Як пише The Guardian, аби завербувати на війну китайців, Росія використовує широку мережу реклами.

Китайські соцмережі заполонили проморолики, у яких окупанти пропонують від 60 000 до 200 000 юанів як бонус за підписання контракту та 18 000 юанів місячної заробітної плати. Це значно вища плата, аніж китайці можуть отримати на Батьківщині. У коментарях до подібних роликів можна побачити багато чоловіків, які їхати "у будь-який час".

Аналітики зазначають, що соціальні мережі Китаю суворо відстежуються урядом країни. Подібні відео про "роботу" залишаються активними протягом місяців, що свідчить про, щонайменше, відсутність узгоджених дій щодо розв'язання проблеми.

Проте The Economist зауважує, що гроші – не єдина причина, за якої китайці їдуть на війну в Україні. Там зазначають, що китайські громадяни в Україні по обидві сторони фронту.

Ті, хто воює за Росію, кажуть, що шукають гострих відчуттів і грошей. Деякі також керуються націоналізмом.

23-річний хлопець з провінції Ганьсу розповів, що прибув до Росії після того, як побачив відео з обіцянками високої зарплати за долучення до армії. В Китаї юнак заробляв 400 доларів на місяць, тоді як за війну проти України йому пропонували вп'ятеро більше.

Інший боєць, який називав себе "Червоним Макаруном" у Douyin (китайському аналогу TikTok), сказав, що хотів "відчути війну, натхненну китайськими шовіністичними фільмами". Він приєднався до російської сторони, тому що так легше було отримати візу. Ще один чоловік вступив до армії Росії, бо хотів воювати проти японців, якщо ті підтримають Україну.

Хоча зрештою китайський найманців об'єднує одне – жаль за своє рішення, пише видання. Китайці скаржаться, що росіяни використовують їх як гарматне м'ясо, і закликають співвітчизників не йти на війну.

Чи мають США план щодо миру і які ідеї лунають в адміністрації

Західні дипломати переконані, що США не мають "чіткого плану" щодо подальших дій та що робити, якщо Росія продовжить затягувати процес, пише Reuters. Ба більше, цю думку підкріплюють і суперечливі заяви, що долинають з різних частин адміністрації Трампа. У Білому домі досі не створили скоординованого процесу формування політики щодо України.

У п'ятницю, 11 квітня, спецпредставник Стів Віткофф втретє відвідав Росію, де зустрівся з Владіміром Путіним. Їх розмова відбулася у будівлі президентської бібліотеки у Санкт-Петербурзі і тривала більш як чотири години. На тлі цих перемови Reuters опублікував красномовну статтю.

Як стверджує видання, менш як через 48 годин після розмови з Кірілом Дмітрієвим Віткофф зустрівся з Трампом у Білому домі, де передав чітке послання Росії. Спецпредставник повідомив, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні – це підтримати стратегію Москви та "дозволити" росіянам анексувати 4 українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Спецпредставник Кіт Келлог буцімто виступив проти, зазначивши, що Україна хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних із територіями, ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю на землі. За результатами зустрічі США не ухвалили жодного рішення про зміну стратегії.

На тлі цього генерал Кіт Келлог дав інтерв'ю The Times, у якому модифікував свій минулорічний план щодо України.

Кіт Келлог запропонував розділити Україну, як Берлін після Другої світової війни – потенційно залишивши Росію контроль над територією, яку вона окупувала з 2014 року,

– пише видання.

План Келлога не передбачає прямий "поділ", а йдеться про утворення зон контролю – британські та французькі війська розмістилися б на захід від річки Дніпро, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Решту територій – включно з демілітаризованою зоною у 30 кілометрів вздовж лінії фронту, – контролюватимуть українські війська.

Бачення повоєнної України очима Келлога / фото The Times

План Келлога не передбачає офіційно відмовлення України від окупованих територій, проте їхнє повернення має відбуватися виключно дипломатичним шляхом.

Який план Європа покаже Трампу і чи є консенсус

Франція та Британія у рамках "коаліції охочих" продовжують роботу над планом розміщення європейського контингенту в Україні, сподіваючись на хоча б обмежене залучення США, пише Bloomberg.

Міністри сподіваються, що це продемонструє, що Європа серйозно налаштована на виділення власних ресурсів для післявоєнного майбутнього України, і переконає президента США забезпечити "захист" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки,

– розповіли чиновники на умовах анонімності.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зазначив, що 30 учасників коаліції, серед яких є і неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, попросили відповісти письмово до кінця наступного тижня на запитання про те, який внесок у миротворчу місію в Україну вони готові зробити.

Зазначається, що 15 країн вже висловили готовність надати літаки, військово-морські кораблями та іншу військову техніку. Водночас держав, які взяли на себе тверде зобов'язання відправили солдатів, наразі нібито всього "декілька".

Європейські лідери вважають, що найефективнішим засобом стримування і тривалого перемир’я є сила української армії. На тлі цього Кая Каллас запропонувала двоскладовий план, який отримав назву "стратегія дикобраза", пише The Economist.

Європа буде закуповувати більше боєприпасів і систем озброєнь від імені України, включно з ключовими ракетами протиповітряної оборони. Окрім цього, це сприяло б розвитку власної оборонної промисловості України, яку Європа називає "найефективнішим і рентабельним способом підтримки військових зусиль України".

Кая Каллас під час європейського саміту запропонувала подвоїти військову допомогу Україні цього року до 40 мільярдів євро (44 мільярди доларів). Проте пропозицію посадовиці було зведено до 5 мільярдів євро, переважно для закупівлі боєприпасів. Деякі звинуватили її у тому, що вона не провела належної дипломатичної підготовки. Однак Каллас налаштована просувати свій план далі.