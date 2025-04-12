Чиновники США вважають, що громадяни Китаю, які воюють на боці Росії в Україні, є найманцями

Понад сотня громадян Китаю, які воюють на стороні російської армії проти України, є найманцями, які, ймовірно, не мають прямого зв’язку з урядом Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців, обізнаних із даними розвідки США, а також колишнього співробітника західної розвідки, інформує 24 Канал.

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Що кажуть посадовці США про китайців, що воюють за Росію

Посадовці США на умовах анонімності заявили, що китайські військові, вочевидь, мають мінімальну підготовку і не мають жодного помітного впливу на військові операції країни-агресорки.

Колишній співробітник західної розвідки сказав Reuters, що на боці Росії воюють близько 200 китайських найманців, з якими уряд Китаю не має жодного зв’язку.

Однак, як він зазначив, китайські військові офіцери з дозволу Пекіна перебувають у зоні бойових дій з боку Росії, щоб отримати тактичний досвід війни.

Командувач Збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро підтвердив, що українські війська взяли в полон двох людей китайського походження на сході України.