КНДР може відправити 25 тисяч людей на завод з виробництва "Шахедів" у Росії, – ЗМІ

КНДР розглядає можливість відправити до 25 тисяч своїх громадян для роботи на російському заводі з виробництва "Шахедів" в Алабузі. В обмін на це росіяни навчать корейців управляти БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на японське видання NHK.

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Що відомо про поглиблення військової співпраці КНДР та Росії

Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися. Причиною цьому стало масштабування Росією виробництва дронів на тлі війни в Україні.

Своєю чергою Пхеньян зацікавлений у зміцненні власної армії. У червні минулого року обидві країни підписали договір про стратегічне партнерство, який зобов’язує сторони надавати одна одній військову допомогу у разі непередбачених обставин.

Російський завод з виробництва "Шахедів" розташований у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Минулого року на цьому підприємстві зібрали понад 6 000 ударних БпЛА і тисячі дронів-обманок. Водночас у 2025 році Росія планує наростити виробництво до 8 000 – 10 000 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що Росія почала застосовувати "Шахеди" з ШІ та системою прямого радіоуправління. Такими дронами можна керувати на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту.