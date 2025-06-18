Детальніше про домовленість, що відбулась 16 червня між Росією та Північною Кореєю, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія домовилася з КНДР про відправлення військових будівельників

РосЗМІ повідомляють, що за підсумками переговорів у Пхеньяні Північна Корея погодилася відправити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч будівельників. Офіційна причина – відбудова Курської області після атак українських сил.

За інформацією місцевої влади, у Курській області наразі заміновано понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Проте аналітики не виключають інше використання північнокорейських військових.

КНДР може перекинути саперів до окупованої частини України

ISW зауважив, що під виглядом "відбудови" Росія може перекинути військових з КНДР до окупованої частини України. За їхніми спостереженнями, раніше вже фіксували присутність технічних радників з Північної Кореї у Донецьку та Маріуполі.

Нова партія північнокорейських військових отримає ролі інженерів та допоміжного персоналу саме на українських територіях, окупованих Росією.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що на території Курської області Росії вже перебувають близько 12 тисяч північнокорейських військових. Багато з них прибули за схемою так званої "трудової міграції", хоча, за словами Буданова, можуть у майбутньому укладати контракти з російським оборонним відомством.

Британська розвідка 15 червня заявила, що втрати північнокорейських сил у боях на боці Росії можуть перевищувати 6 тисяч осіб – це понад половина від початкового складу, що дислокувався на Курщині.