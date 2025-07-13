Кім Чен Ин пообіцяв беззастережно підтримувати Росію у війні з Україною

Сергій Лавров відвідав КНДР у суботу, 12 липня, та зустрівся з Кім Чен Ином, передавши йому "гарячий привіт" від Володимира Путіна. Північнокорейський диктатор пообіцяв безумовно підтримувати російську "СВО".

Про це пише 24 Канал із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Що Кім Чен Ин пообіцяв Лаврову?

У суботу, 12 липня, так званий міністр закордонних справ Росії Лавров відвідав КНДР, його прийняли в курортному місті Вонсан.

За підсумками переговорів підписано План обмінів МЗС між Росією та КНДР на 2026 – 2027 роки. Глави відомств обговорили питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема графік майбутніх політичних контактів і перспективи подальшої взаємодії в практичних галузях.

Кім Чен Ин ще раз підтвердив, що КНДР готова безумовно підтримати всі заходи, яких вживатиме російське керівництво з метою викорінення першопричини української кризи, відповідно до духу міждержавного договору між КНДР та Росією – як зараз, так і в майбутньому,

– йдеться у повідомлення KCNA.

Своєю чергою, російські ЗМІ повідомили, що Сергій Лавров подякував північнокорейському диктатору за підтримку так званої "СВО". Він висловив вдячність КНДР за "участь воїнів Корейської народної армії у вигнанні українських націоналістів та іноземних найманців з території Курської області".