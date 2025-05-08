КНДР запустила балістичні ракети в бік Японії: у країні прокоментували ситуацію

У Збройних силах Південної Кореї повідомили про зафіксований запуск кількох балістичних ракет малої дальності з боку Північної Кореї в напрямку Східного моря. Війська посилили спостереження за КНДР.

В Японії заявили, що загрози для їх країни немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

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КНДР запустила ракети в Японське море

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Республіки Корея уточнили, що ймовірним місцем старту стала прибережна зона навколо міста Вонсан у КНДР. Ракети запустили у Східне (Японське) море.

"Наші військові посилили спостереження за додатковим запуском і зберігають стан повної готовності, водночас тісно обмінюючись інформацією про північні балістичні ракети зі Сполученими Штатами та Японією", – зазначили у відомстві для журналістів.

Тим часом японський уряд, за повідомленням телеканалу NHK, запевнив, що цей інцидент не створює безпосередньої загрози для території Японії.

Нагадаємо, у Північній Кореї представили новий багатоцільовий есмінець водотоннажністю 5000 тонн. Його побудували всього за 400 днів.

Під час свого виступу Кім Чен Ин підкреслив, що есмінець призначений для роботи з різними системами озброєння, зокрема протиповітряною та протикорабельною зброєю, а також балістичними й крилатими ракетами, здатними нести ядерні заряди