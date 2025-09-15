Укр Рус
Геополітика Азія
15 вересня, 10:23
Є незворотним: у КНДР зробили різку заяву про свій ядерний статус

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Північна Корея заявила, що її статус ядерної держави є незворотним і закріплений у законі країни.
  • КНДР розкритикувала вимоги США щодо денуклеаризації як втручання у внутрішні справи та назвала свою ядерну зброю необхідною для захисту.

У Північній Кореї засудили вимоги США щодо денуклеаризації. Там заявили, що статус країни як ядерної держави є незворотним.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що в КНДР кажуть про ядерний статус?

Постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Там розкритикували "анахронічні" вимоги США щодо денуклеаризації.

Статус Корейської Народно-Демократичної Республіки як ядерної держави, що був остаточно закріплений у вищому та основному законі країни, став незворотним,
– цитує представництво КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні агентство KCNA.

Пхеньян розкритикував прагнення США до денуклеаризації як "провокаційний акт" втручання у внутрішні справи та назвав свою ядерну зброю неминучим вибором для захисту країни від ядерних загроз з боку США.

Останні новини про Північну Корею: що відомо?

  • Нагадаємо, що у Пекіні 3 вересня відбувся військовий парад, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін зустрів очільника Кремля Путіна та диктатора КНДР Кім Чен Ина.

  • На заході, який тривав 1,5 години, Китай показав свої новітні зразки зброї. Зокрема міжконтинентальні балістичні та гіперзвукові ракети, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, винищувачі J-20S.

  • Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що питання формування антизахідної коаліції російський диктатор запустив ще у 2014 році, анексувавши Крим, частину Донеччини й Луганщини. Наразі утворився союз країн, які готові стати попереду в протистоянні Заходу.