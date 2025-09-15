Является необратимым: в КНДР сделали резкое заявление о своем ядерном статусе
- Северная Корея заявила, что ее статус ядерного государства является необратимым и закреплен в законе страны.
- КНДР раскритиковала требования США по денуклеаризации как вмешательство во внутренние дела и назвала свое ядерное оружие необходимым для защиты.
В Северной Корее осудили требования США по денуклеаризации. Там заявили, что статус страны как ядерной державы является необратимым.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что в КНДР говорят о ядерном статусе?
Постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что статус страны как ядерной державы является необратимым. Там раскритиковали "анахронические" требования США по денуклеаризации.
Статус Корейской Народно-Демократической Республики как ядерной державы, что был окончательно закреплен в высшем и основном законе страны, стал необратимым,
– цитирует представительство КНДР при ООН и международных организациях в Вене агентство KCNA.
Пхеньян раскритиковал стремление США к денуклеаризации как "провокационный акт" вмешательства во внутренние дела и назвал свое ядерное оружие неизбежным выбором для защиты страны от ядерных угроз со стороны США.
Последние новости о Северной Корее: что известно?
Напомним, что в Пекине 3 сентября состоялся военный парад, на котором китайский лидер Си Цзиньпин встретил главу Кремля Путина и диктатора КНДР Ким Чен Ына.
На мероприятии, которое длилось 1,5 часа, Китай показал свои новейшие образцы оружия. В частности межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, подводные дроны AJX 002 и HSU 100, истребители J-20S.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что вопрос формирования антизападной коалиции российский диктатор запустил еще в 2014 году, аннексировав Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Сейчас образовался союз стран, которые готовы стать впереди в противостоянии Западу.