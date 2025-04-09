Німецька коаліція досягла угоди: Фрідріх Мерц замінить Шольца

У Німеччині укладено коаліційну угоду між ХДС/ХСС і СДПН, за якою Фрідріх Мерц замінить Олафа Шольца на посаді канцлера 7 травня. Угода передбачає важливі економічні та міграційні реформи.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Tagesschau. Німеччина оголосила про завершення коаліційних переговорів між Християнсько-демократичним союзом (ХДС/ХСС) і соціал-демократичною партією (СДПН), що призвело до підписання 144-сторінкової угоди.

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Німецький уряд підписав коаліційну угоду

За умовами угоди, новий уряд має намір здійснити низку економічних і політичних змін, зокрема модернізувати систему боргового гальма, знизити податки на 1% щорічно з 2028 року і ввести добровільну військову службу.

Одним з важливих пунктів угоди є нові жорсткі заходи щодо міграції: призупинення на два роки возз’єднання сімей, припинення програм добровільного прийому біженців і розширення списку безпечних країн для депортації. Крім того, планується значно посилити контроль на кордонах Німеччини.

У Бундестазі нова коаліція зможе розраховувати на 328 мандатів із 630, що забезпечить їй більшість. Очікується, що 7 травня Фрідріх Мерц, лідер ХДС, буде обраний новим канцлером Німеччини, замінивши на цій посаді Олафа Шольца.

Мерц, коментуючи угоду, підкреслив, що переговори були непростими через складну міжнародну ситуацію, зокрема через війну в Україні та політичний тиск з боку США. Проте він вважає, що угода є "сигналом нового початку" для Німеччини.