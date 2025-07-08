Європейці ніколи не залишать Україну, – палка промова Макрона британському парламенті

Під час виступу у британському парламенті президент Франції дав обіцянку, що європейці ніколи не залишать Україну. Макрон запевнив, що вони боротимуться до останньої хвилини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Заява французького лідера щодо підтримки України

Еммануель Макрон наголосив, що протягом останніх років Франція та Британія наполегливо працювали, щоб бути поруч з українським народом, допомагаючи йому чинити опір. Він наголосив, що щоразу, як Росія наступає в Україні, загроза наближається і до всієї Європи.

Саме тому разом з вами, пане прем'єр-міністре (Стармер – 24 Канал), ми вирішили створити цю коаліцію ("коаліцію охочих" – 24 Канал) минулого лютого. І ця коаліція була лише сигналом того, що європейці ніколи не покинуть Україну, ніколи,

– вказав він.

Він зазначив, що якими б не були рішення в інших місцях, ймовірно натякнувши на США, Європа боротиметься до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню і почати переговори щодо міцного і сталого миру. Еммануель Макрон наголосив, що на кону в Україну стоїть безпека континенту і спільні європейські цінності.

Цікаво, що днями Politico випустило матеріал, у якому пише про розкол у стосунках Макрона і Стармера і кризу у "коаліції охочих" На думку Франції, Британія надає велике значення ролі США, а Лондон переконаний, що Макрон думає лише про свою спадщину.