Reuters назвали дату, коли Мерц офіційно стане канцлером Німеччини

ХДС/ХСС і СДПН уклали коаліційну угоду і Фрідріх Мерц вже невдовзі замінить Олафа Шольца на посаді канцлера Німеччини. Мерца офіційно оберуть на початку травня.

Про це Reuters розповіли джерела у Християнсько-демократичному союзі (ХДС/ХСС), передає 24 Канал.

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Коли Мерц вступає на посаду канцлера

Коаліція Християнсько-демократичного союзу й Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) погодили, що Фрідріха Мерца офіційно виберуть канцлером Німеччини 6 травня.

Раніше Мерц повідомляв, що планує завершити формування уряду до Великодня, який відзначатиметься 20 квітня.

Зауважимо, що 9 квітня консервативний блок оголосили про формування правлячої коаліції. Документ, який підписали обидві партії, налічує 144 сторінки тексту.

Зокрема, новий уряд планує модернізувати систему боргового керма, а також провести більш жорсткі заходи щодо міграції. У Бундестазі нова коаліція зможе розраховувати на 328 мандатів із 630, що забезпечить їй більшість.

Партії констатували, що Росія є головною загрозою для Німеччини, підтверджують відданість коаліції НАТО та ЄС і зазначають, що першочергове значення мають стосунки із США. Також у документі натякається на плани встановити тісніші відносини з Францією і Польщу. Одним із найближчих партнерів також називають Велику Британію.